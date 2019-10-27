Цена газа для населения за последние семь месяцев сократилась на 35% - Герус

За октябрь 2019 года цена газа для населения снизилась почти на 5%, а в целом снижение цены на газ за последние семь месяцев достигло 35%.

Об этом в парламенте сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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«За октябрь месяц цена газа для населения снижена еще почти на 5%, и таким образом за последние семь месяцев цена газа для населения снижена уже на 35%, и это украинцы увидят в своих платежках за октябрь месяц», – подчеркнул Герус.

«Также мы наблюдаем снижение цены электроэнергии на оптовых рынках. За два месяца цена электроэнергии снизилась почти на 20 копеек», – добавил парламентарий.

Ранее Finance.ua сообщал, что по сообщению “Нафтогаза”, газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%.