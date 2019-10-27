В Раде ратифицировала изменения по устранению двойного налогообложения с несколькими странами

Верховная Рада Украины приняла в целом закон “О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к нему”.

За законопроект №0002 проголосовали 333 народных депутата, сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений.

За проект закона № 0006 проголосовало 323 народных депутата, сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Отмечается, что ратификация протокола позволит усовершенствовать нормы конвенции с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доход и на прирост стоимости имущества.