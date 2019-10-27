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Закрыть больничный можно будет онлайн — Кабмин

Закрыть больничный можно будет онлайн — Кабмин

В правительстве работают над переводом больничных в электронную форму. В дальнейшем это даст украинцам возможность не идти в больницу для того, чтобы закрыть больничный. Это можно будет сделать онлайн.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет в интервью «Экономической правде».

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«Полностью перевести их (больничные — ред.) в электронную форму на этом этапе не удастся. Но мы сможем сделать электронный учет этих больничных и за счет этого избавимся от такого явления, как подделка больничных», — сообщил Дубилет.

По его словам, ежегодно и работодатели, и государство тратят большие средства на выплаты по поддельным больничным, в то же время после введения реестра больничных подделать их будет сложнее, а процесс получения больничного станет прозрачным.

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«Приятный бонус для украинцев будет заключаться в том, что закрыть больничный можно будет удаленно, к врачу для этого идти не нужно. Ты сможешь позвонить врачу и сказать: «Я выздоровел, закрывайте, я хочу на работу», — сообщил Дубилет.

По материалам Економічна Правда
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