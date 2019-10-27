Гончарук пояснил, что приблизит "европейскую интеграцию в сфере энергобезопасности"

Принятие закона об анбандлинге является предпосылкой для подготовки оператора газотранспортной системы к работе по европейским правилам.

Об этом на брифинге заявил Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Нам следует подготовиться… Группа “Нафтогаз”, которая оперирует нашей газотранспортной системой, должна выделить различные направления: по европейским правилам, транзит должен управляться отдельно, добыча должна происходить отдельно, торговля также должна иметь свою модель управления. Для этого до конца года предстоит сделать много действий. Несколько недель назад правительство подготовило законопроект об анбандлинге, он был поддержан в первом чтении. Это и есть подготовка нашего оператора к работе по европейским правилам”, – рассказал Гончарук.

“Мы очень ожидаем, что на этой неделе парламент окончательно примет этот законопроект. Это отвечает интересам Украины”, – отметил Гончарук.

Премьер отдельно подчеркнул, что речи о приватизации ГТС не идет.

“Это актив, который должен остаться в государственной собственности под его контролем. Никакие слухи или манипуляции на тему приватизации или отчуждения не соответствуют действительности”, – прокомментировал Гончарук.

Вместе с тем, принятие законопроекта об анбандлинге обеспечит Украине сильную переговорную позицию в вопросе продления транзита.