Сотрудник НБУ требовал $50 тысяч за "валютную" лицензию (фото)

В Киеве 29 октября 2019 года задержали работника Национального банка Украины, который за 50 тысяч долларов обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на ведение деятельности по обмену валюты.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.



Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Га данный момент задержанному лицу готовится сообщение о подозрении по предварительной квалификации ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. Ведется следствие.