Смарт-«кирпич»: Samsung представила суперзащищенный телефон (фото)

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Южнокорейская компания Samsung создала смартфон для полицейских, федеральных агентов и других пользователей, работающих в экстремальных условиях. Модель Samsung Galaxy XCover FieldPro, согласно заявлению производителя, может выдержать до получаса в воде на глубине до полутора метров.
Ее корпус также защищен по стандартам IP68 и MIL-STD-810G от влаги и пыли, ударов, вибраций, экстремальных температур и т.п. В комплекте поставки есть съемный аккумулятор – то есть батарею (емкостью 4 500 мАч) при необходимости легко заменить.
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