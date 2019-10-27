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Компания Ахметова планирует вложить в экологические проекты $670 млн до 2025 года

Компания Ахметова планирует вложить в экологические проекты $670 млн до 2025 года

Металлургическая компания «Метинвест», которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, сообщила о планах инвестировать 670 миллионов долларов в экологические проекты до 2025 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков во время Европейской конференции производителей стали, которая проходит в Милане.

«Ожидаемые капитальные инвестиции экологических проектов с 2019 по 2025 годы составит 670 миллионов долларов», — сообщил Рыженков.

В компании также заявили, что им нужна государственная поддержка для внедрения экологических проектов.

По материалам hromadske.tv
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