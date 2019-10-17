Пенсионный фонд создал онлайн кабинет для работодателей (инфографика)

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На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины начал функционировать кабинет работодателя.
Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.
“На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины функционирует кабинет работодателя, в котором доступна информация по обеспечению социальных прав работников, уплате единого социального взноса и есть возможность получить справку о трудовом и страховом стаже работников”, – говорится в сообщении.
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Какая информация доступна в кабинете:
Вебпортал по ссылке.
Как работодателю получить справку о трудовом и страховом стаже работника:
После обработки обращения работодателю будет направлен документ в формате pdf и электронный документ, подписанный КЭП ПФУ, который является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органе ПФУ.
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