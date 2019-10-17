Пенсионный фонд создал онлайн кабинет для работодателей (инфографика)

На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины начал функционировать кабинет работодателя.

Об этом сообщает пресс-служба фонда на странице в Facebook.

“На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины функционирует кабинет работодателя, в котором доступна информация по обеспечению социальных прав работников, уплате единого социального взноса и есть возможность получить справку о трудовом и страховом стаже работников”, – говорится в сообщении.

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Какая информация доступна в кабинете:

информация о задолженности предприятия по ЕСВ ,

, состояние уплаты единого социального взноса,

перечень застрахованных лиц, у которых не засчитан трудовой стаж,

состояние представления отчетов по уплате ЕСВ ,

, информация о состоянии обработки отчетов по уплате ЕСВ ,

, расчет суммы выплаты за время временной нетрудоспособности работника.

Вебпортал по ссылке .

Как работодателю получить справку о трудовом и страховом стаже работника:

зайти на web-портал электронных услуг Фонда с использованием квалифицированной электронной подписи,

выбрать “Запросы на получение электронных документов”, в меню выбрать “Справка о трудовом стаже и страховом стаже”,

заполнить новый запрос на получение информации о своем сотруднике,

подписать данные страхователя и отправить запрос в ПФ,

состояние рассмотрения обращения можно узнать в пункте “Статус обращения” раздела “Обращения”.

После обработки обращения работодателю будет направлен документ в формате pdf и электронный документ, подписанный КЭП ПФУ, который является аналогом бумажного документа, подписанного ответственным лицом в органе ПФУ.