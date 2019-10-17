Вывод из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов: В ЕБРР ожидают активизации расследования

В Европейском банке реконострукції и развития заявили, что ожидают активизации расследования дел о выводе из Приватбанка около 5,5 миллиарда долларов экс-владельцами.

Об этом в комментарии Общественному в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе заявил вицепрезидент ЕБРР Алан Пию.

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По его словам, в ЕБРР приветствуют заявление Офиса президента относительно того, что ПриватБанк не может вернуться к прежним владельцам, но необходимо посмотреть, как это будет реализовано на практике.

“Вторая вещь. Насколько вы знаете, менеджмент Приватбанка инициировал ряд исков, в частности в Британии и Украине для того, чтобы вернуть активы, которые были выведены из банка.

Недавно в Лондоне приняли очень важное решение, подтверждающее, что дело подпадает под британскую юрисдикцию. В Украине также есть дела, которые находятся в различных государственных институциях, и мы ожидаем, что эти институты сделают то, что необходимо для прогресса в этих делах в Украине”, – заявил Пию.

Он добавил, что НАБУ, Генпрокуратура и СБУ не являются судами, на которые правительство не может оказывать давления, поэтому в ЕБРР ожидают активизацию работы по расследованию дел по выводу из Приватбанка около 5,5 миллиарда долларов.