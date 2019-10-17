0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 18 0

Вывод из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов: В ЕБРР ожидают активизации расследования

Вывод из Приватбанка 5,5 миллиарда долларов: В ЕБРР ожидают активизации расследования

В Европейском банке реконострукції и развития заявили, что ожидают активизации расследования дел о выводе из Приватбанка около 5,5 миллиарда долларов экс-владельцами.

Об этом в комментарии Общественному в кулуарах инвестиционного форума в Мариуполе заявил вицепрезидент ЕБРР Алан Пию.

Читайте также: Президент исключил возможность возвращения банков бывшим владельцам

По его словам, в ЕБРР приветствуют заявление Офиса президента относительно того, что ПриватБанк не может вернуться к прежним владельцам, но необходимо посмотреть, как это будет реализовано на практике.

“Вторая вещь. Насколько вы знаете, менеджмент Приватбанка инициировал ряд исков, в частности в Британии и Украине для того, чтобы вернуть активы, которые были выведены из банка.

Недавно в Лондоне приняли очень важное решение, подтверждающее, что дело подпадает под британскую юрисдикцию. В Украине также есть дела, которые находятся в различных государственных институциях, и мы ожидаем, что эти институты сделают то, что необходимо для прогресса в этих делах в Украине”, – заявил Пию.

Он добавил, что НАБУ, Генпрокуратура и СБУ не являются судами, на которые правительство не может оказывать давления, поэтому в ЕБРР ожидают активизацию работы по расследованию дел по выводу из Приватбанка около 5,5 миллиарда долларов.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.