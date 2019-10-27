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Куда и почему едут украинские трудовые мигранты (опрос)

Куда и почему едут украинские трудовые мигранты (опрос)

Каждый пятый опрошенный имеет опыт работы за рубежом. Еще 77% респондентов были бы не против поработать за пределами Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса пользователей портала hh.ua | grc.

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Для чего хотят мигрировать. 40% опрошенных считают трудовую миграцию первым шагом к переезду на постоянное место жительства и намерены остаться в другой стране. Еще 27% видят в трудовой миграции возможность получить интересный опыт. В прошлом же году большинство респондентов ехали за границу только для зарабатывания денег.

На какие компромиссы готовы пойти украинцы, чтобы устроиться на работу за пределами Украины:

• получать дополнительное образование и изучать местный язык – 64%;

• работать не по специальности – 39%;

• работать на более низкой должности – 33%.

Наиболее привлекательными странами для украинских мигрантов являются:
 
• Канада и США – по 28%;

• Германия – 21%;

• Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия, Великобритания – по 19%;

• Испания – 15%;

ОАЭ и Португалия – 6%;

• страны СНГ – 3%.

За границу с долгами: выпустят или нет?

Справка Finance.ua:

Согласно предварительному исследованию hh.ua grc, среди тех, кто имеет опыт работы за границей:

  • 41% – работали по долгосрочному контракту;
  • 17% – ездили на сезонные подработки;
  • 14% – участвовали в программах, предоставляющих студентам работу за границей во время каникул.
По материалам Finance.UA
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