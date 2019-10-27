Куда и почему едут украинские трудовые мигранты (опрос)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Каждый пятый опрошенный имеет опыт работы за рубежом. Еще 77% респондентов были бы не против поработать за пределами Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса пользователей портала hh.ua | grc.
Читайте также: Сколько украинских пенсионеров выезжает на заработки
Для чего хотят мигрировать. 40% опрошенных считают трудовую миграцию первым шагом к переезду на постоянное место жительства и намерены остаться в другой стране. Еще 27% видят в трудовой миграции возможность получить интересный опыт. В прошлом же году большинство респондентов ехали за границу только для зарабатывания денег.
На какие компромиссы готовы пойти украинцы, чтобы устроиться на работу за пределами Украины:
• получать дополнительное образование и изучать местный язык – 64%;
• работать не по специальности – 39%;
• работать на более низкой должности – 33%.
Наиболее привлекательными странами для украинских мигрантов являются:
• Канада и США – по 28%;
• Германия – 21%;
• Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Чехия, Великобритания – по 19%;
• Испания – 15%;
• ОАЭ и Португалия – 6%;
• страны СНГ – 3%.
Согласно предварительному исследованию hh.ua grc, среди тех, кто имеет опыт работы за границей:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Зеленые» депутаты против «зеленых» энергетиков: соучредитель УАВЭ назвал главные проблемы украинской энергосистемыВчера, 16:58 - 423 2
В США показали мощный электрокар с солнечными панелями (фото)Вчера, 23:07 - 399 2
Заробитчан хотят защитить от мошенничества посредников - законопроектВчера, 19:01 - 771 2
Смарт-«кирпич»: Samsung представила суперзащищенный телефон (фото)17 ч. назад - 1347 1
Украинцам трижды повысят пенсии: кому и на сколько5 ч. назад - 2371 1
Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине (исследование)13 ч. назад - 4554 1
Как правильно оформить перерасчет пенсииВчера, 20:04 - 2724
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделку12 ч. назад - 2429
Украинцам трижды повысят пенсии: кому и на сколько5 ч. назад - 2371 1
Когда полиция может остановить автомобиль8 ч. назад - 1644
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1770
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2593
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1612
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2477 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2845