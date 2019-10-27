Владимир Нестеренко: ломбарды идут в e-commerce

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За первое полугодие 2019 года украинцы, согласно данным НБУ, провели 2,35 млрд операций с банковскими картами на сумму в 1,66 трлн грн. Интересно, что динамика в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила +28%.
При этом количество безналичных операций составила 1,9 млрд грн, а объем — 823,2 млрд. Как отмечают в Нацбанке, восемь из десяти операций с платежными картами — это безналичные платежи.
Свой вклад в эту статистику вносят и ломбардные организации, которые за счет новых продуктов — таких, как кредитование на банковскую карту — расширяют спектр своих услуг и развивают направление e-commerce.
Время, когда ломбарды воспринимались как консервативные и невосприимчивые к инновациям организации, уходит в прошлое. На рынке ломбардного кредитования успешно работают компании, отдающие себе отчет в том, что без предоставления своих услуг через Интернет удержаться на плаву практически невозможно.
Digital-технологии проникают во все сферы жизни: все потому, что клиенты живут online 24/7, формируя тем самым спрос на новые разработки и сервисы для юзеров сети.
Следовательно, и В2С-компании, к которым относятся ломбардные организации, должны находиться со своими клиентами в одной среде обитания и говорить на одном языке. В противном случае компании их потеряют и они уйдут к конкурентам.
Опрос, проведенный Национальной Ассоциацией Ломбардов США (NPA) в 2018 году, показал стремительный рост использования онлайн-продаж в сравнении с 2017-м: почти 3/4 ломбардов используют eBay, а 85% — веб-сайты и социальные сети. Американцы привыкли покупать в Интернете, и эта потребительская привычка заставила ломбарды адаптировать свою модель розничной торговли.
Украинцы тоже любят покупать в интернете. По данным исследования GfK, каждый третий интернет-пользователь (а это 7 миллионов человек) в Украине покупает товары онлайн. Около 82%, при этом, делали от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% — более 20. Среди самых популярных категорий товаров — бытовая техника и электроника. Именно поэтому для реализации вещей также используют маркетплейсы, в том числе и собственные интернет-магазины для продажи залогового имущества, к примеру «Техноскарб».
Хочу акцентировать внимание на заметной разнице между американскими ломбардами, так называемыми пауншопами (от англ. pawnshop), и украинскими. В Америке пауншопы больше нацелены на покупку и перепродажу подержаных вещей, на нашем же рынке спектр услуг существенно шире и, в первую очередь, нацелен на залоговое кредитование.
Сегодня обычного сайта компании с актуальными новостями и ссылками на страницы в социальных сетях уже недостаточно. Поэтому, украинские ломбарды начинают активно использовать online-сервисы, помогающие клиентам оперативно решать вопросы, связанные со срочными финансовыми выплатами:
Чем технологичнее компания, тем лучше и проще становится клиентский сервис. Например, мы запустили Telegram-бот, благодаря которому можно, не приходя в отделение ломбарда, оценить размер кредита под залог драгоценного металла, узнать об акциях и найти ближайшее отделение.
Без преувеличений, уже сейчас ломбарды сочетают в себе функционал банков и онлайн-сервисов по приему платежей. А по ряду услуг даже опережают их.
Могу с полной уверенностью утверждать, что такие нововведения в портфелях услуг как онлайн-погашения и удаленный подбор, Telegram-боты, делают современный сетевой ломбард полноправным игроком на рынке e-commerce услуг. А значит, соперничать за клиента приходится не только с коллегами по цеху, но и с банками, и с другими МФО.
От этого выигрывают все задействованные игроки. Ведь конкуренция стимулирует компании развиваться, создавать новые продукты и сервисы, постоянно фокусируясь на потребностях все более мобильного и требовательного клиента.
Владимир Нестеренко, представитель сети ломбардов “Скарбниця”
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