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На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)

На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)

В скором времени объявят о старте продаж переднеприводного кроссовера FAW X40. Детище из Поднебесной будет второй легковой моделью после седана FAW B30, продажи которого стартовали совсем недавно.

Кроссовер FAW X40 построен на той же платформе, что и седан, а его премьера прошла осенью в 2016 году в рамках автосалона в Гуанчжоу. В серийное производство он попал через год, а теперь будет представлен и в Украине.

В длину FAW X40 достигает 4310 мм, в ширину — 1780 мм, а в высоту — 1680 мм. Он имеет современную внешность, LED фары головного света, а также легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.

FAW X40 имеет независимую подвеску со стойками McPherson спереди и торсионную балку с полунезависимой задней подвеской. Также, автомобиль оборудован дисковыми тормозами всех четырех колес и электроусилителем руля. Тут есть прочный кузов, системы ABS+EBD, экономичный и надежный двигатель c системой запуска и остановки двигателя на холостом ходу и 6-ступенчатая механическая трансмиссия.

По материалам autonews.ua
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