На украинском рынке появится еще один бюджетный кроссовер (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В скором времени объявят о старте продаж переднеприводного кроссовера FAW X40. Детище из Поднебесной будет второй легковой моделью после седана FAW B30, продажи которого стартовали совсем недавно.
Кроссовер FAW X40 построен на той же платформе, что и седан, а его премьера прошла осенью в 2016 году в рамках автосалона в Гуанчжоу. В серийное производство он попал через год, а теперь будет представлен и в Украине.
В длину FAW X40 достигает 4310 мм, в ширину — 1780 мм, а в высоту — 1680 мм. Он имеет современную внешность, LED фары головного света, а также легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.
FAW X40 имеет независимую подвеску со стойками McPherson спереди и торсионную балку с полунезависимой задней подвеской. Также, автомобиль оборудован дисковыми тормозами всех четырех колес и электроусилителем руля. Тут есть прочный кузов, системы ABS+EBD, экономичный и надежный двигатель c системой запуска и остановки двигателя на холостом ходу и 6-ступенчатая механическая трансмиссия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Впервые за два года: продажи смартфонов стали расти (инфографика)Вчера, 04:12 - 520 5
Suzuki представила кроссовер за 5300 долларовПозавчера, 22:38 - 29065 4
Украинцы с начала года ввезли иномарок на $2,6 миллиардаВчера, 08:22 - 885 4
Покупка каких электромобилей наиболее рациональнаВчера, 02:12 - 12645 2
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 47194 2
На какие надбавки к пенсии вправе рассчитывать пенсионерВчера, 11:10 - 47194 2
Покупка каких электромобилей наиболее рациональнаВчера, 02:12 - 12645 2
Стало известно, за что получают дополнительные деньги учителя в УкраинеВчера, 06:28 - 2370
Штраф за перевозку детей без автокресла: прояснилась ситуация с таксиВчера, 16:25 - 1941
Киевводоканал разрешил менять показатели счетчиковВчера, 15:28 - 1842
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1882
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2733
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1696
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2609 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2960