Гончарук: Вопрос ПриватБанка стал ключевым в борьбе за стабильность

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Инвесторы не придут в Украину, пока не убедятся в том, что дело ПриватБанка не может быть завершено за счет средств налогоплательщиков.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Глава правительства подчеркнул, что кейс ПриватБанка стал ключевым в борьбе за защиту макроэкономической стабильности Украины.
“Если инвесторы не увидят, что правила изменились, что нельзя просто взять и за счет плательщиков налогов попробовать решить все проблемы, то инвестиции сюда не придут. Мы очень хорошо это понимаем. Поэтому макростабильность и интересы государства, интересы плательщиков налогов являются ключевыми для нас. <…> У нас не диктатура, нет возможности сказать каждому судье, каким образом ему нужно себя вести. Но наша команда будет работать и сделает все зависящее от нас, чтобы защитить украинского плательщика налогов, и для того, чтобы защитить макростабильность страны. А кейс [ПриватБанка] является ключевым и знаковым в этой борьбе”, – сказал Гончарук.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам.
Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Игорь Коломойский требует через суд вернуть ему акции ПриватБанка и называет национализацию незаконной. Государство считает, что национализация состоялась в рамках закона, а проведенные аудиты показали, подчеркивают эксперты, что бывшие владельцы по мошенническим схемам вывели из банка 155 млрд грн.
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