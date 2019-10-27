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С 29 октября система Prozorro интегрировалась с реестром Государственной налоговой службы (ранее Государственная фискальная служба Украины).
Об этом говорится на сайте Prozorro.
Отныне данные об отсутствии/наличии налоговой задолженности победителя тендера будут попадать в систему с автоматическим запросом.
Сегодня госзаказчики для проверки отсутствия налоговой задолженности победителя аукциона могли просить у поставщика справку из налоговой (ГФС).
Преимущества
В свою очередь, поставщики должны тщательно ознакомиться с тендерной документацией, и в случае отсутствия в ней возможности проверки налоговой задолженности на основе данных в Prozorro, обратиться с требованием к заказчику. Заказчик может внести изменения в тендерную документацию до истечения срока подачи предложений.
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