С 29 октября система Prozorro интегрировалась с реестром Государственной налоговой службы (ранее Государственная фискальная служба Украины).

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Отныне данные об отсутствии/наличии налоговой задолженности победителя тендера будут попадать в систему с автоматическим запросом.

Сегодня госзаказчики для проверки отсутствия налоговой задолженности победителя аукциона могли просить у поставщика справку из налоговой (ГФС).

Преимущества

Бизнес не будет тратить время на очереди за справками в отделениях, посылая запросы через е-кабинеты.

Государственные заказчики могут не запрашивать у бизнеса бумажные или электронные справки, а указывать в тендерной документации, что будут руководствоваться данным в Prozorro.

В свою очередь, поставщики должны тщательно ознакомиться с тендерной документацией, и в случае отсутствия в ней возможности проверки налоговой задолженности на основе данных в Prozorro, обратиться с требованием к заказчику. Заказчик может внести изменения в тендерную документацию до истечения срока подачи предложений.