Денежный перевод из-за рубежа: какие налоги нужно уплатить

Налоговый кодекс Украины определяет, что плательщиком налога является физическое лицо, которое получает доходы как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Полтавской области.

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Кто должен уплачивать налог. Физическое лицо (получатель перевода) должно включить сумму полученных международных денежных переводов в общий годовой налогооблагаемый доход. Он также обязан подать годовую налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить:

• налог на доходы физических лиц

• военный сбор с таких доходов.

Размер налога. Налоговый кодекс определил ставку налогообложения в размере 18% на общий годовой налогооблагаемый доход плательщика налога и военный сбор в размере 1,5%.

По какому курсу перечислять. Пересчет полученного международного перевода в национальную валюту необходим для включения в общий налогооблагаемый доход. Этот пересчет осуществляется по курсу НБУ на дату получения перевода.

Справка Finance.ua:

По данным Нацбанка, в I полугодии 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 5,54 миллиарда долларов. Чаще всего переводы осуществляли из таких стран: