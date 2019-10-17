Президент исключил возможность возврата банков прежним владельцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерение властей вернуть банки их бывшим владельцам – не больше, чем слухи и что на самом деле государство этого делать не будет.

Об этом он заявил в Мариуполе.

Речь идет также о ситуации вокруг национализированного “ПриватБанка” и судов с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

“Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда”, – заявил Зеленский.

По словам главы государства, что касается ПриватБанка и других финучреждений, власти будут действовать исключительно в интересах народа.

“С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк “Финансы и Кредит”. Национализированный ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов”, – сказал Владимир Зеленский.