Президент исключил возможность возврата банков прежним владельцам

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерение властей вернуть банки их бывшим владельцам – не больше, чем слухи и что на самом деле государство этого делать не будет.
Об этом он заявил в Мариуполе.
Речь идет также о ситуации вокруг национализированного “ПриватБанка” и судов с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.
“Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки – нет, это не правда”, – заявил Зеленский.
По словам главы государства, что касается ПриватБанка и других финучреждений, власти будут действовать исключительно в интересах народа.
“С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк “Финансы и Кредит”. Национализированный ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов”, – сказал Владимир Зеленский.
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