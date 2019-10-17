Укрзализныця начала подготовку к IPO

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и от Укрзализныци – председатель правления Евгений Кравцов и член правления Иван Юрик – подписали меморандум по поводу сотрудничества по подготовке компании к первичному публичному размещению акций.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По словам председателя правления компании Евгения Кравцова, “Укрзализныця” – первая государственная компания, которая готовится выйти на IPO от Украины.

Меморандум подтверждает общее понимание сторон относительно работы относительно трансформации АО “Укрзализныця” и подготовки общества к началу потенциальной процедуры IPO, а также поддержку данной инициативы со стороны ЕБРР и МИУ.

“Инвестиции необходимы для реализации стратегических проектов развития железнодорожной отрасли в целом. Ключевое преимущество выхода на IPO также в том, что повысится прозрачность самой компании, поскольку это обязательное требование”, – заявил председатель правления.

По его словам, подготовка и проведение IPO АО “Укрзализныця” ориентировочно продлится от 1 до 3 лет, в зависимости от скорости принятия и имплементации решений для законодательной базы транзакции.

Председатель правления УЗ отметил, что текущая потребность компании в капитальных инвестициях в следующие 5 лет составляет почти 6 млрд долл, которые, прежде всего, нужны на модернизацию и обновление подвижного состава – вагонов и локомотивов.

Подготовка к выходу компании на IPO включает несколько этапов:

На первом этапе происходит выбор андеррайтера – инвестиционного банка, который будет выводить компанию на публичный рынок; выбор международной фондовой биржи для размещения акций; юридических советников для консультирования и юридического сопровождения; аудитора, который будет отвечать за качество финансовой информации и отчетности; консультанта по связям с общественностью и других, в зависимости от конкретных целей и условий размещения.

На втором этапе вырабатывается стратегия ІРО и происходит структурирование транзакции.

На третьем этапе начинается процедура Due Diligence – всесторонний анализ компании, ее финансового состояния и положения на рынке и происходит согласование предстоящей сделки с регулятором и другими государственными институтами. Также на этом этапе формируется проспект эмиссии, осуществляется детальная оценка потенциальной сделки, а также определение особенностей маркетинговой компании.

На четвертом этапе происходит прайсинг транзакции по результатам road show, результатами due diligence, получение согласования регулятора, оценка состояния рыночной среды и конкретных целей компании. Прайсинг происходит прозрачно и рыночно – на международной фондовой бирже по результатам взаимодействия спроса и предложения широкого круга заинтересованных инвесторов.

На пятом этапе – сразу после начала торгов – андерайтер принимает меры по стабилизации цены с целью получения лучшего ценового предложения и избежания рыночных дисбалансов.