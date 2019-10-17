Укрзализныця начала подготовку к IPO

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и от Укрзализныци – председатель правления Евгений Кравцов и член правления Иван Юрик – подписали меморандум по поводу сотрудничества по подготовке компании к первичному публичному размещению акций.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По словам председателя правления компании Евгения Кравцова, “Укрзализныця” – первая государственная компания, которая готовится выйти на IPO от Украины.
Меморандум подтверждает общее понимание сторон относительно работы относительно трансформации АО “Укрзализныця” и подготовки общества к началу потенциальной процедуры IPO, а также поддержку данной инициативы со стороны ЕБРР и МИУ.
“Инвестиции необходимы для реализации стратегических проектов развития железнодорожной отрасли в целом. Ключевое преимущество выхода на IPO также в том, что повысится прозрачность самой компании, поскольку это обязательное требование”, – заявил председатель правления.
По его словам, подготовка и проведение IPO АО “Укрзализныця” ориентировочно продлится от 1 до 3 лет, в зависимости от скорости принятия и имплементации решений для законодательной базы транзакции.
Председатель правления УЗ отметил, что текущая потребность компании в капитальных инвестициях в следующие 5 лет составляет почти 6 млрд долл, которые, прежде всего, нужны на модернизацию и обновление подвижного состава – вагонов и локомотивов.
Подготовка к выходу компании на IPO включает несколько этапов:
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