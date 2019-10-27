За два года Украина нарастила импорт товаров из РФ на 18% - Госстат

В январе-августе 2019 года Украина импортировала из России товаров на 4 млрд 939 млн долл., что на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

При этом экспорт украинских товаров в РФ упал. За 8 месяцев этого года Украина поставила в Россию товаров на 2 млрд 174 млн долл., что на 16,9% меньше, чем в январе-августе 2017 года.

Конкретной структуры закупок из РФ Госстатистики не приводит.

Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.