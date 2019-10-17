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ФЛПы никто не уничтожает - премьер-министр

ФЛПы никто не уничтожает - премьер-министр

Кого коснется регулирование деятельности ФЛП, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире “Свободы слова” на ICTV.

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“Я не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФЛПы. Это специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФЛП. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать стайки ФЛП”, – отметил Гончарук.

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Гончарук сообщил, что крупные компании должны менять бизнес-модель и нанимать людей официально.

Справка Finance.ua

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Президент откликнулся на призывы представителей малого бизнеса, вышедших с протестами против законов, которыми вводится электронный чек. Глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на 2 года.
  • Ранее сообщалось об упрощении ликвидации «спящих» ФЛП. На сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 2274 “О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно полномочий по прекращению предпринимательской деятельности физических лиц-предпринимателей”.
По материалам Finance.UA
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