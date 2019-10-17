ФЛПы никто не уничтожает - премьер-министр

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Кого коснется регулирование деятельности ФЛП, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в эфире “Свободы слова” на ICTV.
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“Я не согласен с тем, что кто-то уничтожает ФЛПы. Это специально насаждается отдельными людьми и поднимается в определенной плоскости, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать, не будет вводить сверхтяжелые условия для малых ФЛП. Наша цель в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать стайки ФЛП”, – отметил Гончарук.
Гончарук сообщил, что крупные компании должны менять бизнес-модель и нанимать людей официально.
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