Правительство готовит список госкомпаний, запрещенных к приватизации

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Правительство в течение трех последующих месяцев сформирует и передаст парламенту перечень государственных предприятий, которые будет запрещено передавать на приватизацию.
Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.
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“Что касается стратегических предприятий, правительство должно в течение трех месяцев внести в парламент перечень стратегических государственных компаний, где государство за собой оставит контрольный пакет акций… Подготовка к приватизации крупных предприятий занимает от 6 до 12 месяцев.
Крупные предприятия не продаются с сегодня на завтра. Страх, что какое-то предприятие (до формирования перечня, – ред.) будет продано – это физически невозможно”, – сказала Ковалив.
Она подчеркнула, что, кроме того, закон о приватизации содержит широкий перечень имущества, которое не может быть продано.
“Если имущество не подлежит приватизации, то и предприятие не подлежит приватизации”, – добавила представитель президента.
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