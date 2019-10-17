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Правительство готовит список госкомпаний, запрещенных к приватизации

Правительство готовит список госкомпаний, запрещенных к приватизации

Правительство в течение трех последующих месяцев сформирует и передаст парламенту перечень государственных предприятий, которые будет запрещено передавать на приватизацию.

Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

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“Что касается стратегических предприятий, правительство должно в течение трех месяцев внести в парламент перечень стратегических государственных компаний, где государство за собой оставит контрольный пакет акций… Подготовка к приватизации крупных предприятий занимает от 6 до 12 месяцев.

Крупные предприятия не продаются с сегодня на завтра. Страх, что какое-то предприятие (до формирования перечня, – ред.) будет продано – это физически невозможно”, – сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что, кроме того, закон о приватизации содержит широкий перечень имущества, которое не может быть продано.

“Если имущество не подлежит приватизации, то и предприятие не подлежит приватизации”, – добавила представитель президента.

По материалам УКРИНФОРМ
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