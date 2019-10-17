Amazon может обжаловать предоставление Пентагоном контракта на $10 млрд компании Microsoft

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Компания Amazon подумывает над тем, чтобы обжаловать решение Министерства обороны (Пентагона) о предоставлении компании Microsoft контракта на разработку облачных технологий на 10 млрд долларов.
Об этом сообщает Reuters.
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Юридические эксперты, аналитики и консультанты считают обжалование вполне вероятным, особенно после того, как президент США Дональд Трамп публично высмеивал заявку Amazon на контракт.
В июле Трамп заявил, что его администрация пересматривает заявки Amazon после жалоб других компаний. Кроме того, Трамп неоднократно атаковал Amazon и его основателя Джеффа Безоса – владельца издания Washington Post, которое критикует президент США.
Эксперты считают, что у компании есть два основных варианта действий: первый – обжаловать решение в Счетной палате США, которая выполняет функции аудита и уполномочена прекратить реализацию соглашения; второй – обратиться в Федеральный претензионный суд США.
Еще один возможный вариант – подать протест в Минобороны, однако, маловероятно, что компания изберет этот путь.
Amazon может обжаловать решение Минобороны США в течение трех календарных дней. В случае обжалования ведомство должно объяснить, почему выбрали Microsoft для этого контракта. После получения ответа от Пентагона у компании будет еще пять дней, чтобы обратиться в Счетную палату.
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