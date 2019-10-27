Появились первые данные об экране iPhone 12

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Новая модель iPhone 12 получит улучшенный экран, который позволит получить более плавное изображение за счет повышенной частоты обновления.
Об этом сообщает DigiTimes.
Читайте також: Что можно купить вместо нового iPhone
Сообщается, что iPhone нового поколения будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц. Это в два раза больше, чем имеет последняя модель iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max – у всех этих моделей частота обновления экрана 60 Гц. Подобные показатели в 120 Гц имеют iPad Pro 2018 года выпуска.
С помощью нового дисплея ролики будут воспроизводиться с частотой в 24, 48 и 60 кадров в секунду, что позволит стать изображению более плавным. Также отмечается, что iPhone 12 может получить OLED-экран, а не IPS.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам трижды повысят пенсии: кому и на сколькоВчера, 14:02 - 6338 5
Смарт-«кирпич»: Samsung представила суперзащищенный телефон (фото)Вчера, 02:14 - 2066 3
«Зеленые» депутаты против «зеленых» энергетиков: соучредитель УАВЭ назвал главные проблемы украинской энергосистемыПозавчера, 16:58 - 516 3
JP Morgan улучшил прогноз курса до конца годаВчера, 08:01 - 1705 2
Без животных и детей: почему арендодатели перебирают квартирантамиВчера, 19:59 - 800 1
Авиакомпании с самыми жесткими правилами провоза ручной клади в Украине (исследование)Вчера, 06:13 - 6681 1
Украинцам трижды повысят пенсии: кому и на сколькоВчера, 14:02 - 6338 5
Фальшивые деньги рассылают целыми автобусами: как отличить подделкуВчера, 07:19 - 2870
Когда полиция может остановить автомобильВчера, 11:06 - 2831
Смарт-«кирпич»: Samsung представила суперзащищенный телефон (фото)Вчера, 02:14 - 2066 3
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 1792
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 2611
Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4 (фото)16.10.2019, 12:10 - 1624
Hymer анонсировал первый беспилотный дом на колесах (видео)13.10.2019, 12:10 - 2493 1
Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории (фото, видео)09.10.2019, 12:10 - 2852