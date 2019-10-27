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Появились первые данные об экране iPhone 12

Появились первые данные об экране iPhone 12

Новая модель iPhone 12 получит улучшенный экран, который позволит получить более плавное изображение за счет повышенной частоты обновления.

Об этом сообщает DigiTimes.

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Сообщается, что iPhone нового поколения будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц. Это в два раза больше, чем имеет последняя модель iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max – у всех этих моделей частота обновления экрана 60 Гц. Подобные показатели в 120 Гц имеют iPad Pro 2018 года выпуска.

С помощью нового дисплея ролики будут воспроизводиться с частотой в 24, 48 и 60 кадров в секунду, что позволит стать изображению более плавным. Также отмечается, что iPhone 12 может получить OLED-экран, а не IPS.

По материалам РБК-Украина
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