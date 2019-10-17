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ЕБРР пересмотрел портфель проектов в Украине

ЕБРР пересмотрел портфель проектов в Украине

Европейский банк реконструкции и развития пересмотрел портфель проектов в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Отмечается, что ЕБРР и Миистерство финансов обсуждают текущее состояние подготовки и реализации проектов, а также согласовывают план мероприятий на следующее полугодие.

На сегодняшний день объем портфеля ЕБРР в Украине составляет 3,86 млрд евро, а операционные активы (фактически выбранные средства по открытым проектам) составляют 2,08 млрд евро.

В государственном секторе на данный момент внедряется 6 проектов, финансируемых ЕБРР на сумму 1,41 млрд евро, а именно:

  • реабилитация гидроэлектростанций;
  • модернизация магистрального газопровода “Уренгой-Помары-Ужгород”;
  • завершение строительства метрополитена в Днепропетровске;
  • комплексная программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций;
  • строительство воздушной линии 750 кВ “Запорожская АЭС – Каховка”,
  • улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву.

Ожидается, что по итогам года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций ЕБРР в 2019 году. Для того, чтобы ускорить реализацию совместных инвестиционных проектов Минфин создал рабочую группу под председательством министра финансов Оксаны Маркаровой для решения проблемных вопросов сотрудничества с международными финансовыми организациями и утвердил Концепцию сотрудничества с ними.

По материалам Фондовый Мир
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