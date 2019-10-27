0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 266 0

Названы самые продаваемые автомобили в Европе (инфографика)

Названы самые продаваемые автомобили в Европе (инфографика)

За сентябрь было реализовано 1,28 млн автомобилей, а самыми популярными моделями стали Volkswagen Golf и Opel Corsa. При этом Tesla Model 3 заняла первое место в рейтинге электрокаров, а в общем списке — 11-е.

Об этом свидетельствует аналитика JATO Dynamics по европейским продажам новых автомобилей за сентябрь и девять месяцев текущего года.

Читайте также: Как часто украинцы меняют свои автомобили

Европейский рынок вырос на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, но в годовом исчислении просел на 1,6 процента.

Самыми продаваемыми моделями в странах Европы стали Volkswagen Golf, Opel Corsa, Renault Clio, Mercedes-Benz A-Class и Ford Fiesta. Замыкают список Volkswagen Polo, Renault Duster, Hyundai Tucson, BMW 3 Series и Ford Kuga.

Чаще всего европейцы выбирают автомобили:
• с бензиновыми двигателями – 59% общих продаж;
• дизельные авто – 33%;
• «зеленые» машины – 10% (сюда включены обычные и подзаряжаемые гибриды и электрокары).

По рыночным сегментам наибольшую долю рынка заняли кроссоверы (39,2%), субкомпактные модели (18,9%), компакты (17,3%), ситикары (7,5%) и среднеразмерные легковушки вроде BMW 3 Series (7,1%). Доля люксовых автомобилей — 0,2%.

Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги – выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.

Кредитные карты для водителей

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.