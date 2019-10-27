Названы самые продаваемые автомобили в Европе (инфографика)

За сентябрь было реализовано 1,28 млн автомобилей, а самыми популярными моделями стали Volkswagen Golf и Opel Corsa. При этом Tesla Model 3 заняла первое место в рейтинге электрокаров, а в общем списке — 11-е.

Об этом свидетельствует аналитика JATO Dynamics по европейским продажам новых автомобилей за сентябрь и девять месяцев текущего года.

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Европейский рынок вырос на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, но в годовом исчислении просел на 1,6 процента.

Самыми продаваемыми моделями в странах Европы стали Volkswagen Golf, Opel Corsa, Renault Clio, Mercedes-Benz A-Class и Ford Fiesta. Замыкают список Volkswagen Polo, Renault Duster, Hyundai Tucson, BMW 3 Series и Ford Kuga.

Чаще всего европейцы выбирают автомобили:

• с бензиновыми двигателями – 59% общих продаж;

• дизельные авто – 33%;

• «зеленые» машины – 10% (сюда включены обычные и подзаряжаемые гибриды и электрокары).

По рыночным сегментам наибольшую долю рынка заняли кроссоверы (39,2%), субкомпактные модели (18,9%), компакты (17,3%), ситикары (7,5%) и среднеразмерные легковушки вроде BMW 3 Series (7,1%). Доля люксовых автомобилей — 0,2%.

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