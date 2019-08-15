Как часто украинцы меняют свои машины (инфографика)

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В Украине сейчас насчитывается около 7 миллионов легковых автомобилей. 27% украинцев пользуются автомобилем «до трех лет», а затем меняют его.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел аналитический центр AUTO.RIA. В опросе приняли участие три тысячи человек.
“Ожидали получить не совсем такую картину, которая сложилась после подсчета более чем трех тысяч голосов, зафиксированных автоматическим счетчиком опроса”, – говорится в сообщении.
Согласно исследованию:
По данным AUTO.RIA, среднее значение составляет 4 года. Именно на такое время в среднем задерживается легковой автомобиль в руках среднестатистического украинского владельца. Примерно с такой же частотой производители выпускают новые модели или проводят «косметические» обновления.
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