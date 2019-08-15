Как часто украинцы меняют свои машины (инфографика)

В Украине сейчас насчитывается около 7 миллионов легковых автомобилей. 27% украинцев пользуются автомобилем «до трех лет», а затем меняют его.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , который провел аналитический центр AUTO.RIA. В опросе приняли участие три тысячи человек.

“Ожидали получить не совсем такую картину, которая сложилась после подсчета более чем трех тысяч голосов, зафиксированных автоматическим счетчиком опроса”, – говорится в сообщении.

Согласно исследованию:

до 1 года пользуются авто 14% водителей,

до трех лет – 27%,

до 5 лет – 21%,

до 7% – 11%,

до 10 лет – 13%,

до 13 лет – 3%,

до 15 лет – 3%,

больше 15 лет – 6%.

По данным AUTO.RIA, среднее значение составляет 4 года. Именно на такое время в среднем задерживается легковой автомобиль в руках среднестатистического украинского владельца. Примерно с такой же частотой производители выпускают новые модели или проводят «косметические» обновления.