В ГТС Украины могут закачать водород, если о новом транзитном контракте не договорятся - Витренко

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В случае, если РФ и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа через ГТС Украины, в ГТС могут закачать водород – он будет использоваться для хранения энергии, которую выработали из альтернативных источников.
Об этом в интервью “24 каналу заявил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.
“Есть новейшие технологии, например, водород, который используется, как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода”, – сказал он.
По его словам, Украина работает над тем, чтобы быть энергетическим мостом между различными странами Европы.
“Чтобы можно было, например, транспортировать газ из Румынии, где есть профицит, в такие страны, как Словакия, Польша или Молдова. Вопрос транспортировки газа в Молдову, кстати, будет актуальным и этой зимой, поскольку Молдова тоже останется без российского газа, если не будет транзита. Все эти возможности изучаются, использование их не является простым, но перспектива есть”, – подчеркнул Витренко.
“С другой точки зрения, в ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, который получаем сейчас, когда есть транзит”, – добавил он.
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