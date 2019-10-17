29 ноября в Киеве состоится конференция FinRetail 2019р!

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Это практическая конференция и пространство максимальны х возможностей для представителей различных направлений бизнеса: финансы, розница и технологии вместе на одной площадке.
Конференция пройдет 3мя тематическими сессиями:
1) Законы и их последствия. СПЛИТ, РРО и Кэшбек приняты, какие дальнейшие шаги регулятора, что это означает для участников рынка поставщиков и потребителей финансовых услуг, угрозы или новые возможности, какие могут быть подводные камни, есть ли рычаги влияние у бизнеса на будущую нормативную базу – открытая дискуссия регулятора с лидерами рынка и профильными ассоциациями.
2) Взаимодействие бизнесов от конкуренции к кооперации. Практические кейсы по развитию небанковких экосистем и реализации финансовых продуктов в Retail.
3) Маркетинг для практиков. Роль сервиса и клиентоориентированного подхода, лайфхаки по завоеванию лояльных клиентов, секретные стратегии продаж, искусство работы с партнерскими сетями.
Среди спикеров: Директор Департамента лицензирования НБУ – Александр Бевз, Вице Президент, Руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank CZ (Чехия) – Алексей Александров, Председатель правления СК «Арсенал Страхование – Сергей Авдеев, Генеральный менеджер, партнер Lugera Ukraine, автор книги «Диджитал Эра. Просто о цифровых технологиях» – Анастасия Шевченко, Руководитель направления развития новых проектов компании EVO -Александр Лапко, Руководитель бизнеса небанковских продуктов, ПриватБанк – Алексей Туривной, СЕО Moneyveo – Алена Андронникова и другие.
Мероприятие рекомендуется посетить: руководителям розничного бизнеса банков, страховым и микрофинансовым компаниям, ритейлерам, реализующих или интересующихся в реализации финансовых продуктов, юридическим и консалтинговым компаниям.
Кроме насыщенной информационной программы участникам прилагается:
Конференция пройдет 29 ноября 2019 г. в новом конференц-зале Pochayna Event hall по адресу: Киев, Дорогожицкая, 3. Программа регистрация и все подробности по ссылке.
Организатор конференции компания BankOnline.
Мероприятие проходит при поддержке ассоциаций: банков НАБУ, финансовых компаний ВАФК, платежных систем UAPS, страховых компаний УФC и ИТ-компаний – IT Ukraine Association; а также медиа-партнеров: Minfin.com.ua, Finance.ua, UaNews, PaySpaceMagazin, ФУЭТЕ.
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