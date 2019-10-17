Долги перед шахтерами погасят из фонда поддержки образовательных и научных программ для молодежи - Верещук

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Долги по заработным платам перед шахтерами погасят из фонда поддержки образовательных и научных программ для молодежи.
Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук во время брифинга после согласительного совета в парламенте.
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“Если мы говорим, а откуда мы возьмем эти средства, ведь должно произойти перераспределение, то мы сейчас говорим о нескольких пунктах, которые будут перераспределены. А именно: бюджетная программа “Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи” – 800 млн грн уходит на погашение долгов (перед шахтерами – ред.). Также мы перераспределяем выполнения долговых обязательств по кредиту”, – отметила Верещук.
По ее словам, перераспределить расходы по кредитным обязательствам правительству удалось, благодаря укреплению гривны.
При этом она добавила, что средства, предусмотренные бюджетными программами по поддержке животноводства (540 млн грн) и программа поддержки сельхозпроизводителей (200 млн грн), которые не были использованы, будут также распределены.
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