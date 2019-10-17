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У Гончарука планируют законодательные изменения относительно аренды земли

У Гончарука планируют законодательные изменения относительно аренды земли

Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак анонсировал законодательные изменения относительно аренды земли.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

В частности, по данным Мушака, сейчас только 60% арендаторов земли платят налоги и на рынке есть дискриминация.

“Сейчас на рынке есть дискриминация. Лишь 60% арендаторов платят налоги. Остальные не платят. Условно говоря, налоги платятся с 20 млн гектаров земли, а производится с 30+. Поэтому надо выравнивать эту историю. Платить должны все. Местные бюджеты тогда будут получать больше денег”, – рассказал он.

Кроме того, по словам советника премьера, проблема для местных бюджетов заключается еще в том, что с арендной платы платится 19,5% налогов (НДФЛ и военный сбор).

“Когда земля покупается, аренда больше не уплачивается, а, соответственно, и не платятся эти налоги. Если земельную реформу делать без налоговой составляющей, местные доходы упадут. Сейчас, условно говоря, компании в “белую” платят 1,5 тысячи гривен с гектара. Такую сумму должны платить все”, – заявил он.

Если обрабатывается более 30 млн гектаров, то 45 млрд гривен налога должно быть уплачено. Сейчас платят не более 25 млрд гривен, максимум 30 млрд гривен. Но все должны работать в “белую”, добавил советник премьера.

“Параллельно с земельной реформой будет несколько изменений о минимальной налоговой нагрузке на один гектар. Есть разные модели, как это делать. Есть вариант просто увеличить земельный налог, есть история, связанная с тем, что третья группа единого налога не сможет заниматься аграрной деятельностью”, – рассказал Мушак.

По материалам РБК-Украина
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