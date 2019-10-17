0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Tesla представила третье поколение революционных солнечных крыш Solar Roof

Tesla представила третье поколение революционных солнечных крыш Solar Roof

В минувшие выходные Tesla представила новое поколение революционной солнечной черепицы Solar Roof.

Это уже третье поколение черепицы Tesla, пока так и не получившей массового распространения, вопреки ожиданиям производителя.

Третье поколение Tesla Solar Roof превосходит предшествующие версии по удельной мощности. Кроме того, количество компонентов в плитках сократилось вдвое, что позволило снизить производственные расходы по сравнению со вторым поколением.

Илон Маск заверяет, что в 80% случаев установка Solar Roof обойдется дешевле, чем традиционная крыша с солнечными панелями, купленными отдельно.

Первоначально Tesla будет выполнять работы по установке солнечных крыш Solar Roof самостоятельно, но со временем начнет привлекать сторонних подрядчиков. В конечном итоге установка Tesla Solar Roof будет занимать всего 8 часов.

Tesla и дальше планирует продавать плитки Solar Roof в нескольких вариантах, имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий. Но пока доступен только один вариант Solar Roof, напоминающий черное стекло. Компания планирует добавлять по одному новому дизайну каждые 6-9 месяцев. На подходе плитки, имитирующие черепицу, включая вариацию в средиземноморском стиле.

По эффективности плитки Solar Roof немного уступают обычным панелям, но жертва оправдана не только с эстетической точки зрения. Так как черепица покрывает всю площадь крыши, на общую выработку это почти никак не влияет. Гарантийный срок службы составляет 25 лет.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.