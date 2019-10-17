Tesla представила третье поколение революционных солнечных крыш Solar Roof

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В минувшие выходные Tesla представила новое поколение революционной солнечной черепицы Solar Roof.
Это уже третье поколение черепицы Tesla, пока так и не получившей массового распространения, вопреки ожиданиям производителя.
Третье поколение Tesla Solar Roof превосходит предшествующие версии по удельной мощности. Кроме того, количество компонентов в плитках сократилось вдвое, что позволило снизить производственные расходы по сравнению со вторым поколением.
Илон Маск заверяет, что в 80% случаев установка Solar Roof обойдется дешевле, чем традиционная крыша с солнечными панелями, купленными отдельно.
Первоначально Tesla будет выполнять работы по установке солнечных крыш Solar Roof самостоятельно, но со временем начнет привлекать сторонних подрядчиков. В конечном итоге установка Tesla Solar Roof будет занимать всего 8 часов.
Tesla и дальше планирует продавать плитки Solar Roof в нескольких вариантах, имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий. Но пока доступен только один вариант Solar Roof, напоминающий черное стекло. Компания планирует добавлять по одному новому дизайну каждые 6-9 месяцев. На подходе плитки, имитирующие черепицу, включая вариацию в средиземноморском стиле.
По эффективности плитки Solar Roof немного уступают обычным панелям, но жертва оправдана не только с эстетической точки зрения. Так как черепица покрывает всю площадь крыши, на общую выработку это почти никак не влияет. Гарантийный срок службы составляет 25 лет.
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