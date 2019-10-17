НБУ обновляет требования к защите помещений для операций с ценностями

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НБУ намерен обновить требования к защите помещений, в которых совершаются операции с ценностями.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Что планируется сделать – распространить действующие требования по организации защиты помещений на юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации и согласование Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличности, а также на их структурные подразделения, в которых осуществляются операции с ценностями.
Банки будут право самостоятельно выбирать:
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