НБУ обновляет требования к защите помещений для операций с ценностями

НБУ намерен обновить требования к защите помещений, в которых совершаются операции с ценностями.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Что планируется сделать – распространить действующие требования по организации защиты помещений на юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации и согласование Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличности, а также на их структурные подразделения, в которых осуществляются операции с ценностями.

Банки будут право самостоятельно выбирать:

вариант обустройства рабочего места работника банка, осуществляющего работу с наличностью;

необходимость обустройства помещений системами видеонаблюдения;