Стало известно, на чью сторону встал ВС по делу АМКУ против ОККО

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, которые подтверждали правомерность выводов Антимонопольного комитета о сговоре на рынке автогаза о компании “ОККО-Контракт” и направил дело на повторное рассмотрение.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 22 октября, передает enkorr.

“Таким образом, Верховный Суд впервые встал на сторону участников рынка в споре с Антимонопольным комитетом по “сговору” на рынке сжиженного газа, который, по словам комитета, имел место в августе 2017 года”, – говорится в сообщении.

“Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций должным образом не установили все обстоятельства дела и не оценили доказательства в их совокупности, а также не дали надлежащей оценки соответствующим доводам предприятия”, – говорится в решении суда.

Коллегия судей также отметила, что признаки схожих действий, к которым апеллирует АМКУ, не могут быть единственным доказательством наличия предварительного сговора между участниками рынка. Похожие действия могли стать результатом совпадения или быть продиктованными спецификой рынка автогаза.