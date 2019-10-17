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Стало известно, на чью сторону встал ВС по делу АМКУ против ОККО

Стало известно, на чью сторону встал ВС по делу АМКУ против ОККО

Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, которые подтверждали правомерность выводов Антимонопольного комитета о сговоре на рынке автогаза о компании “ОККО-Контракт” и направил дело на повторное рассмотрение.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 22 октября, передает enkorr.

“Таким образом, Верховный Суд впервые встал на сторону участников рынка в споре с Антимонопольным комитетом по “сговору” на рынке сжиженного газа, который, по словам комитета, имел место в августе 2017 года”, – говорится в сообщении.

“Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций должным образом не установили все обстоятельства дела и не оценили доказательства в их совокупности, а также не дали надлежащей оценки соответствующим доводам предприятия”, – говорится в решении суда.

Коллегия судей также отметила, что признаки схожих действий, к которым апеллирует АМКУ, не могут быть единственным доказательством наличия предварительного сговора между участниками рынка. Похожие действия могли стать результатом совпадения или быть продиктованными спецификой рынка автогаза.

По материалам Економічна Правда
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