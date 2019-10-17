В швейцарских супермаркетах полиэтиленовые пакеты станут платными

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Закон, согласно которому полиэтиленовые пакеты запретят выдавать бесплатно, вступит в действие 31 декабря 2020 года.
Об этом сообщает издание ecotown.
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Сейчас в сетях магазинов Coop и Migros цена одноразовых пакетов составляет 5 рапенов. Но вскоре многоразовые пакеты также станут платными, в частности те, которые выдают для непродовольственных товаров.
Пакеты в сети Migros будут стоить от 5 до 50 франков, в зависимости от величины (126 – 1267 грн). Пока неизвестно, сколько они будут стоить в Coop. Пакеты многоразового использования должны изготавливать из целлюлозы или переработанного материала.
Пакеты в овощном и фруктовом отделах считают заменой первичной упаковки и необходимы из гигиенических соображений, а потому их будут выдавать бесплатно.
Швейцарская федерация розничной торговли совместно с тридцатью фирмами заключили в 2016 году соглашение о введении платы на пластиковые пакеты. Компании, подписавшие соглашение, обязались распространять в первую очередь многоразовые пакеты, а одноразовые только продавать ради сохранения экологии. С тех пор в 30 швейцарских компаниях потребление пакетов снизилось на 86%.
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