Кабмин может повысить соцстандарты в 2020 году

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Кабинет министров Украины может провести незапланированное повышение соцстандартов в 2020 году при росте экономики.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук.
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По его словам, Кабмин планирует 30% от дополнительного продукта, который будет создаваться в Украине, распределять на повышение соцстандартов.
“Если экономика будет расти быстрее, то это станет базой для повышения номинальных доходов населения. Кабмин в своей программе четко озвучил, что дополнительный продукт, который будет создаваться в стране, планируется распределять следующим образом: 30% – на повышение соцстандартов, 70% – на новые инвестиционные проекты. Этот подход, в свою очередь, поможет создать базу для роста экономики и повышения социальных стандартов на будущее”, – сказал Николайчук.
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