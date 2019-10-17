Бизнес снижает цены на потребительские товары. Доказательством тому является снижение уровня инфляции до 7-7,3%.

Об этом заявил глава Национального совета экономического развития в интервью maanimo.

Он рассказал, что в 2018 году потребительская инфляция была около 10%, а в 2017 году – 13,5%. По словам Дорошенко, на сдерживание цены на потребительские товары повлияло укрепление гривны.

Но в то же время снижение не было более существенным, поскольку единственный вопрос, на который никто не может ответить, – какой будет курс через месяц. А бизнес, когда закладывает курс в цену на свой товар (как в импортированный, так и в произведенный в Украине, любой), он не знает, на какой курс равняться, сказал Дорошенко.

Он добавил, что выгоду получают и покупатели, и продавцы. Покупатели получают частичную выгоду от укрепления гривны, но первыми дополнительный доход получают продавцы, производители и поставщики.