Отопительный сезон стартовал во всех областях - Минрегион (карта)

Министерство развития общин и территорий Украины заявило о старте отопительного сезона во всех областях. Однако жилой фонд не подключен к отоплению еще в восьми областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона в Facebook.

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“По информации ОГА, жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях – Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой”, – говорится в сообщении.

Карта, которую опубликовали в министерстве, указывает на готовность подключения жилого фонда к теплоснабжению в областях Украины и столице.

Справка Finance.ua:

По сообщению “Нафтогаза”, газ для населения подешевел за межотопительный сезон на 32%.