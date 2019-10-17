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Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится

Цена электроэнергии для небытовых потребителей снизится

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что цена электроэнергии на “рынке на сутки вперед” продолжает держаться ниже 1,4 гривны.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

“Уже скоро финальные счета небытовых потребителей будут ниже. Особенно важно это в части водоканалов. Ведь из-за подорожания э/э у водоканалов накапливались долги, а в Лисичанске несколько дней водоканал даже был отключен от электроэнергии, жители города оставались без воды”, – написал он.

Сниженные счета для больниц, университетов, школ, садиков, военных частей означают экономию бюджетных средств.

По его словам, такая цена электроэнергии дает основания для стабильности тарифов на воду, цен на метро, троллейбус и все другие товары. Экономика становится более конкурентной.

Справка Finance.ua:

Критерии разделения потребителей э/э на классы определены Постановлением НКРЭКУ:

  • к 1-му классу относятся те потребители, которые получают электроэнергию от поставщика в точке продажи со степенью напряжения 27,5 кВт и выше (в основном крупные компании);
  • ко 2-му классу относятся юридические лица, получающие от энергопоставщика в точке продажи электроэнергии со степенью напряжения ниже 27,5 кВт.
  • Цена за киловатт для предприятий отличается по двум категориям: для первого класса цена ниже.
  • Бытовые потребители получают э/э по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220.
По материалам Finance.UA
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