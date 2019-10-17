В Минэкономики рассказали, когда госбюджет будут планировать на три года

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Уже осенью должны отходить от того, чтобы принимать бюджет на год.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.
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По его словам, у украинской власти уже есть бюджетная декларация на три года и следующей весной они будут обновлять макроэкономический прогноз под бюджетную декларацию.
“Однозначно, мы не должны говорить о планировании сроком на год. У нас уже есть бюджетная декларация на три года. Следующей весной снова будем обновлять макроэкономический прогноз под бюджетную декларацию. А уже осенью должны отходить от того, чтобы принимать бюджет на год. Лучше принимать на три года. Конечно, это невозможно гарантировать. Но это те цели, к которым мы должны идти”, – отметил он.
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