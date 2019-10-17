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В Минфине началась работа над созданием Долгового агентства - Маркарова

В Минфине началась работа над созданием Долгового агентства - Маркарова

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что в министерстве началась работа над созданием Долгового агентства.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос, что должно собой представлять Долговое агентство, создание которого стоит среди задач в программе Кабмина, Маркарова ответила: “Это очень важный вопрос. Сегодня Министерство финансов формирует политику в этом вопросе и само же осуществляет управление государственным долгом. Мы для себя выбрали модель, которая, по нашему мнению, соответствует лучшим европейским практикам, когда функция управления долга полностью деполитизирована”.

По ее словам, Министерство финансов будет осуществлять политику, только подавать заявку Долговому агентству, а уже оно, учитывая лучшие профессиональные стандарты, будет выбирать инструменты согласно принятой стратегии.

“Работа в этом направлении уже началась. У нас есть правительственный уполномоченный по вопросам долга, Юрий Буца, который и будет создавать это агентство. В бюджете на 2019 год на его функционирование заложены средства в соответствии с утвержденной стратегией”, – сказала Маркарова.

По ее словам, как только Верховная Рада поддержит изменения в Бюджетный кодекс в части создания Долгового агентства, оно будет создано. Тогда часть профессионалов, работающих в Минфине, перейдет в агентство.

По материалам lb.ua
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