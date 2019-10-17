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МОН хочет увеличить финансирование профобразования

МОН хочет увеличить финансирование профобразования

Государство намерено в бюджете 2020 года увеличить инвестиции в создание учебно-практических центров заведений профобразования минимум до 100 млн грн в год.

Об этом рассказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Сейчас ведутся переговоры с депутатами о возможности увеличения этих инвестиций до 250 млн грн. Для прозрачного получения этих средств МОН планирует ввести конкурс для получения заведениями такого финансирования.

«Я бы хотела, чтобы мы не только увеличили инвестиции в профессиональное образование, но и сделали весь процесс более эффективным. Сейчас мы и так небольшие деньги раздаем на запрос областей скудными корзинами. Было бы правильно, чтобы мы на конкурсе выбирали заведения, куда вместе с работодателями и регионами инвестировали совместно для действительно нового качества образования», – отметила Анна Новосад.

Сейчас в украинских заведениях профобразования уже открыто более 230 учебно-практических центров, где учащиеся работают с современной техникой и материалами. Из них 145 оборудованы за счет государственного бюджета, а еще почти 90 – за счет бизнеса и социальных партнеров.

По материалам Finance.UA
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