Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPods и другие подарки за полученные или отправленные международные денежные переводы с картами Mastercard.

Об этом сказано на сайте ПриватБанка.

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Что нужно, чтобы получить подарок:

сделать международный перевод на сумму от 50 долларов США ,

использовать карту Mastercard для оплаты товаров и услуг (оплатить картой не менее 5 раз на сумму от 50 грн).

Кто участвует в программе – все виды денежных переводов, которые можно получить и отправить через ПриватБанк:

SWIFT, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, «Хазри», MEEST, Welsend и Р2Р-переводы с карты на карту.

Кто еще может получить подарок – получатели платежей от международных партнеров, среди которых TransferGo, Payoneer, TransferWise, Paxum и другие партнеры и участники системы PrivatMoney.

Справка Finance.ua