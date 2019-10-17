0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 598 0

Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPods

Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPods

Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPods и другие подарки за полученные или отправленные международные денежные переводы с картами Mastercard.

Об этом сказано на сайте ПриватБанка.

Читайте также: В Приват24 появилась новая услуга

Что нужно, чтобы получить подарок:

  • сделать международный перевод на сумму от 50 долларов США,
  • использовать карту Mastercard для оплаты товаров и услуг (оплатить картой не менее 5 раз на сумму от 50 грн).

Кто участвует в программе – все виды денежных переводов, которые можно получить и отправить через ПриватБанк:

SWIFT, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, «Хазри», MEEST, Welsend и Р2Р-переводы с карты на карту.

Битва мобильных банков: monobank vs Приват24

Кто еще может получить подарок – получатели платежей от международных партнеров, среди которых TransferGo, Payoneer, TransferWise, Paxum и другие партнеры и участники системы PrivatMoney.

Справка Finance.ua

  • За 8 месяцев 2019 года объем денежных переводов из-за границы, которые украинцы получили через ПриватБанк, вырос на 19% – до 2,3 млрд долларов США.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.