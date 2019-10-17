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Клиенты ПриватБанка смогут получить Apple AirPods и другие подарки за полученные или отправленные международные денежные переводы с картами Mastercard.
Об этом сказано на сайте ПриватБанка.
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Что нужно, чтобы получить подарок:
Кто участвует в программе – все виды денежных переводов, которые можно получить и отправить через ПриватБанк:
SWIFT, Western Union, RIA, MoneyGram, PrivatMoney, Intel Express, «Хазри», MEEST, Welsend и Р2Р-переводы с карты на карту.
Кто еще может получить подарок – получатели платежей от международных партнеров, среди которых TransferGo, Payoneer, TransferWise, Paxum и другие партнеры и участники системы PrivatMoney.
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