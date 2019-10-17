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Дефицит бюджета США почти достиг триллиона долларов

Дефицит бюджета США почти достиг триллиона долларов

Дефицит бюджета США в очередном финансовом году, который закончился в конце сентября, вырос почти до одного триллиона долларов.

Как сообщили в министерстве финансов в Вашингтоне, дефицит увеличился на 26% по сравнению с предыдущими двенадцатью месяцами, что составляло около 984 млрд долларов.

Этот показатель стал самым высоким за последние 7 лет. Бюджетные доходы увеличились на 4% до 3,462 трлн долларов, государственные расходы выросли на 8% – до ,447 трлн долларов.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил, что хочет в течение восьми лет ликвидировать дефицит бюджета. Однако он не только ввел в действие комплексную программу снижения налогов, особенно в интересах бизнеса, но также увеличил расходы, в том числе на оборонные нужды.

В частности, бюджет министерства обороны США в завершающемся бюджетном году увеличился на 9%.

Помимо прочего, на увеличение дефицита бюджета повлияли расходы по обслуживанию госдолга США. В частности, процентные платежи выросли на 10% – на 51 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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