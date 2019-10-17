В Берлине запретили повышать плату за аренду жилья

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Муниципалитет Берлина принял новый закон о контроле арендной платы, вследствие чего в Берлине заморозили арендную плату для полутора миллиона квартир, ограничив ее до 9,80 евро (10,90 долларов) за квадратный метр в месяц.
Согласно новому закону, арендодатели не могут взимать арендную плату больше платы предыдущих арендаторов. А если арендная плата будет превышать лимит, установленный в «таблице аренды», арендаторы могут подать иск о ее снижении.
Новый закон должен вступить в силу в январе 2020 года.
Ограничение не распространяется на дома, построенные после 2014 года, и на государственное социальное жилье, где арендную плату и без того контролируют. Арендодателям разрешат повышать арендную плату с 2022 года согласно инфляции (сейчас около 1,3% в год).
За последние несколько лет Испания и Нидерланды ввели общегосударственные меры контроля за арендной платой, как и четыре штата в США: Калифорния, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мэриленд. Канада регулирует арендную плату с 2006 года. В Париже также ведутся об этом переговоры.
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