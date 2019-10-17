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Vodafone будет работать над Kyiv Smart City

Vodafone будет работать над Kyiv Smart City

Мобильный оператор “Vodafone Украина” и Киевский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве в рамках концепции Kyiv Smart City 2020.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Мобильный оператор совместно с Киевгорсоветом планирует осуществлять транспортное планирование с применением big data аналитики, реализовать проект “Умная дорога” и проводить экологический мониторинг.

Кроме того, в планах – внедрение IoT-решений для организации, планирования и деятельности коммунальных служб Киева; внедрение безналичных способов оплаты в городском пассажирском транспорте с помощью мобильных расчетов; внедрение программы Cashless city.

“Для того, чтобы сделать жизнь в столице максимально комфортной для жителей, Киев внедряет технологии IoT. Это поможет более эффективно и оперативно принимать решения в сфере управления городом и сделать городские сервисы еще более доступными и удобными для пользователей”, – заявили в Киевском горсовете.

По материалам Економічна Правда
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