Vodafone будет работать над Kyiv Smart City

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Мобильный оператор “Vodafone Украина” и Киевский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве в рамках концепции Kyiv Smart City 2020.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
Мобильный оператор совместно с Киевгорсоветом планирует осуществлять транспортное планирование с применением big data аналитики, реализовать проект “Умная дорога” и проводить экологический мониторинг.
Кроме того, в планах – внедрение IoT-решений для организации, планирования и деятельности коммунальных служб Киева; внедрение безналичных способов оплаты в городском пассажирском транспорте с помощью мобильных расчетов; внедрение программы Cashless city.
“Для того, чтобы сделать жизнь в столице максимально комфортной для жителей, Киев внедряет технологии IoT. Это поможет более эффективно и оперативно принимать решения в сфере управления городом и сделать городские сервисы еще более доступными и удобными для пользователей”, – заявили в Киевском горсовете.
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