Кислород к органам будут доставлять водоросли в крови

Нетрадиционный способ получить кислород, не вдыхая воздух, разработали исследователи из Университета Людвига-Максимилиана. Ученые выяснили, что водоросли, помещенные в организм человека, могут вырабатывать кислород и питать им органы. Использование таких водорослей в качестве местных кислородных фабрик, например, в мозге человека может совершить переворот в деле терапии инсультов или других повреждений мозга, получаемых при кислородном голодании.

«Поначалу это звучит очень забавно, — говорит нейробиолог Сьюзан Озугур. — Но это работает, так почему бы и нет? Я думаю, что у открытия есть большой потенциал». Ее коллега Ханс Страка озвучил весьма футуристический способ применения водорослей — будучи помещенными в кровь космонавтов, они помогут им лучше справляться с дальними космическими перелетами и потреблять меньше кислорода из окружающего воздуха.

В ходе экспериментов Страка, Озугур и их коллеги барботировали кислород в отрубленные головы головастиков, чтобы сохранить активность нервных клеток. Но как-то раз в беседе с ботаниками у Страки появилась идея использовать для подачи кислорода водоросли. «Я бы не назвал это сумасшедшей идеей. Скорее, нетрадиционной, скажем так», — говорит он.