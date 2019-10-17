RED закрыла проект «голографического» смартфона Hydrogen

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RED Hydrogen One был одним из самых амбициозных смартфонов 2018 года. Устройство может снимать фото и видео в 3D, а также отображать их на экране. Пользователи могут видеть трехмерное изображение на дисплее Hydrogen One без специальных очков, которые используются в кинотеатрах.
Смартфон провалился в продажах, в основном из-за высокой цены в 1295 долларов и далеко не идеального качества изображения на дисплее. Несмотря на это, многие ожидали выхода второй модели инновационного устройства, о которой компания RED объявила в начале этого года. Но этому не суждено произойти.
Основатель и руководитель RED Джеймс Джаннард на форуме компании объявил о своем уходе на пенсию и закрытии в связи с этим проекта Hydrogen. Это значит, что мы не увидим Hydrogen Two, хотя компания продолжит поддержку Hydrogen One. Остальные проекты, в которых принимал участие Джим, будут развиваться под руководством других людей.
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