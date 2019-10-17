Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций Южного Потока - "Нафтогаз"

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В среду, 23 октября, Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций Южного Потока — компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление Турецким Потоком. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор исполнительной группы НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко.
“Почему-то никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд г. Амстердам арестовал 100% акций Южного Потока (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление Турецким Потоком. Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза”, — написал Витренко.
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