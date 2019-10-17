Какие уплаченные налоги относятся к расходам физлица-«общесистемщика»

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Объектом налогообложения НДФЛ предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, является чистый налогооблагаемый доход – разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области.
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В расходы, непосредственно связанные с получением доходов от осуществления хоздеятельности на общей системе налогообложения, включаются такие налоги и сборы:
В состав расходов не включаются такие налоги:
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