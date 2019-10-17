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Какие уплаченные налоги относятся к расходам физлица-«общесистемщика»

Какие уплаченные налоги относятся к расходам физлица-«общесистемщика»

Объектом налогообложения НДФЛ предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, является чистый налогооблагаемый доход – разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Запорожской области.

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В расходы, непосредственно связанные с получением доходов от осуществления хоздеятельности на общей системе налогообложения, включаются такие налоги и сборы:

  • суммы ЕСВ в размерах и порядке, установленных законом;
  • платежи, уплаченные за получение лицензий на осуществление определенных видов хоздеятельности физлицом – предпринимателем;
  • получение разрешения, другого документа разрешительного характера, которые связаны с хоздеятельностью предпринимателя.

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В состав расходов не включаются такие налоги:

  • НДС для предпринимателя, зарегистрированного в качестве плательщика НДС;
  • акцизный налог, в т. ч. акцизный налог с реализованных субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров;
  • НДФЛ с дохода от хоздеятельности;
  • военный сбор;
  • налог на имущество.
По материалам Finance.UA
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