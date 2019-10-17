Эксперты рассказали, насколько реально дальнейшее снижение учетной ставки

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НБУ 25 октября снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых.
В пресс-службе НБУ отметили, что прогнозный сценарий Нацбанка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% на конец 2021-го при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.
Эксперт Украинской фабрики мысли, специалист в области социальной политики и макроэкономики Юрий Гаврилечко подчеркивает, что снижение учётной ставки это, безусловно, позитивное явление.
“Ситуация, когда стоимость денег для внутреннего рынка в два с лишним раза превышала показатель официальной инфляции, выглядела откровенно фантастической и говорила о том, что данные Госстата не соответствуют действительности, – поясняет Гаврилечко. – До 2021 года можно снизить учетную ставку до 8%, а можно и до 0%, если, конечно, преследовать цель улучшения экономической ситуации. Не понятно, правда, что теперь будет в свое оправдание говорить Минфин, размещая облигации внутреннего госзайма с доходностью существенно выше размера учетной ставки”.
Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко согласен с данными НБУ, что инфляция снижается. Он также отмечает важность ставить другие цели.
“Все напрягают НБУ относительного того, что с инфляцией мы справляемся, но одна из причин неразвития бизнеса – высокая стоимость денег, кредитов. Естественно, снижение учетной ставки очень важно, это дает возможность подтолкнуть развитие экономики. В то же время, неправильно резко снижать учетную ставку, – уверен Дорошенко. – Любое резкое решение в экономике приводит к негативным последствиям. И в этом смысле я приветствую постепенное, аккуратное снижение учетной ставки, что не провоцирует рост инфляции. Напомню, что 25 апреля этого года регулятор снизил учетную ставку с 18% до 17,5%, в июле – до 17%, в сентябре – до 16,5%”.
Снижение инфляции до 5% к концу 2021 года Дорошенко кажется весьма оптимистичным. В то же время он не отрицает, что расчеты НБУ выглядят достаточно профессионально.
Финансовый эксперт Иван Богдан считает, что снижение инфляции до 5% возможно только в условиях продолжения жесточайших условий монетарной и фискальной политики.
“Но тогда надо забыть о темпах роста ВВП на уровне 3% и выше, – предупреждает эксперт. – Экономический блок правительства так и не понял, что в Украине – огромный отложенный потребительский спрос, вызванный, в том числе, самым низким в Европе (на данный момент) уровнем жизни”.
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