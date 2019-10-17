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Европейские соседи "усложнят" жизнь украинским автомобилистам

Европейские соседи "усложнят" жизнь украинским автомобилистам

Польша активно начинает бороться за чистый воздух и против автомобилей, которые загрязняют воздух. Местная полиция в рамках общенациональной программы «SMOG» начала с помощью спецприборов проверять все транспортные средства.

Если автомобиль покажет чрезмерное превышение нормы выбросов в атмосферу, то водителя ждет штраф в 500 злотых (примерно 120 евро) и лишение техпаспорта. Как сообщает Moto.pl дальнейшее движение автомобиля будет запрещено. А владельцу придется транспортировать машину к ближайшему автосервису, где смогут устранить недостатки превышенного показания СО.

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Никаких поблажек нарушителям делать не будут. При обнаружении несоответствий нормам машина изымается из эксплуатации и без ремонта двигателя допущена не будет. Цель программы «SMOG» — убрать с дорог потенциальных загрязнителей атмосферы.

По материалам autonews.ua
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