Европейские соседи "усложнят" жизнь украинским автомобилистам

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Польша активно начинает бороться за чистый воздух и против автомобилей, которые загрязняют воздух. Местная полиция в рамках общенациональной программы «SMOG» начала с помощью спецприборов проверять все транспортные средства.
Если автомобиль покажет чрезмерное превышение нормы выбросов в атмосферу, то водителя ждет штраф в 500 злотых (примерно 120 евро) и лишение техпаспорта. Как сообщает Moto.pl дальнейшее движение автомобиля будет запрещено. А владельцу придется транспортировать машину к ближайшему автосервису, где смогут устранить недостатки превышенного показания СО.
Никаких поблажек нарушителям делать не будут. При обнаружении несоответствий нормам машина изымается из эксплуатации и без ремонта двигателя допущена не будет. Цель программы «SMOG» — убрать с дорог потенциальных загрязнителей атмосферы.
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